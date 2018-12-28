Путин и Меркель провели телефонные переговоры

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии, планы США по выводу войск, передает Report.
"Продолжен обмен мнениями по ситуации, сложившейся в Керченском проливе 25 ноября", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Отмечается также, что лидеры поздравили друг друга с наступающим Новым годом и условились о продолжении контактов.
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