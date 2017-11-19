Пропавшая подводная лодка с 44 членами экипажа на борту попыталась выйти на связь

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Аргентинские военные получили сигналы о попытках установить связь, которые могли предпринимать моряки пропавшей на юге Атлантики подводной лодки. Как сообщает Report, в Минобороны страны рассказали о семи пропущенных звонках по спутниковой связи.

Министерство обороны Аргентины сообщило о получении экстренных сигналов, которые могут принадлежать экипажу пропавшей подводной лодки San Juan. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте военно-морских сил страны, передает Reuters.

Как установили военные, звонки поступали утром и днем в субботу, 18 ноября, по местному времени (с 11:52 по бакинскому до 21:42), их сигналы продолжались от 4 до 36 секунд. Контакт не был установлен. Всего было зафиксировано семь спутниковых звонков.

В сообщении аргентинских военных также говорится, что правительство республики работает с компанией из США (не называется, но указывается, что она специализируется на спутниковой связи) по отслеживанию местоположения пропавшей подлодки.

Дизельная подводная лодка San Juan TR-1700 перестала выходить на связь в среду, 15 ноября. На ее борту находится 44 человека. Она следовала из южного аргентинского порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральном регионе страны. Последнее подтвержденное местоположение субмарины было установлено в 432 км от южного атлантического побережья Аргентины в первой половине дня 15 ноября.

В поисках пропавшей подлодки участвуют спасательные отряды Аргентины, Чили, Бразилии, США и Великобритании. Также в спасательной операции участвует самолет NASA.