ПРООН: Последствия конфликта с Ираном могут негативно повлиять на 32 млн человек

Программа развития ООН (ПРООН) предупреждает, что последствия конфликта в Иране могут негативно сказаться на положении около 32 млн человек по всему миру, усилив риски роста бедности.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом говорится в докладе ПРООН.

По данным организации, мир столкнулся с "тройным потрясением", поскольку конфликт повлиял на энергетику, продовольственную безопасность и экономический рост. Сильнее всего, говорится в докладе, пострадали развивающиеся страны.

"Хотя последствия в основном сказываются на странах, непосредственно затронутых конфликтом, и на тех, которые зависят от импорта энергоносителей, результаты исследования указывают на значительный долгосрочный ущерб для более бедных стран, расположенных далеко от зоны боевых действий", - отмечают в ПРООН.

Обзор подчеркивает, что помимо прочего, еще 32 млн человек могут оказаться за чертой бедности "при наихудшем сценарии".