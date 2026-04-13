    13 апреля, 2026
    • 17:26
    ПРООН: Последствия конфликта с Ираном могут негативно повлиять на 32 млн человек

    Программа развития ООН (ПРООН) предупреждает, что последствия конфликта в Иране могут негативно сказаться на положении около 32 млн человек по всему миру, усилив риски роста бедности.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом говорится в докладе ПРООН.

    По данным организации, мир столкнулся с "тройным потрясением", поскольку конфликт повлиял на энергетику, продовольственную безопасность и экономический рост. Сильнее всего, говорится в докладе, пострадали развивающиеся страны.

    "Хотя последствия в основном сказываются на странах, непосредственно затронутых конфликтом, и на тех, которые зависят от импорта энергоносителей, результаты исследования указывают на значительный долгосрочный ущерб для более бедных стран, расположенных далеко от зоны боевых действий", - отмечают в ПРООН.

    Обзор подчеркивает, что помимо прочего, еще 32 млн человек могут оказаться за чертой бедности "при наихудшем сценарии".

    Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Уровень бедности Продовольственная безопасность
    BMT: İrandakı münaqişə 32 milyon insanın vəziyyətinə mənfi təsir göstərə bilər
    Iran war fallout could push more than 30 million into poverty worldwide, UN says

