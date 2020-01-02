Прокуратура Японии провела обыск в доме экс главы Renault-Nissan-Mitsubishi

Прокуратура Японии произвела обыск в доме бывшего главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, который пребывал в Токио под домашним арестом.
Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Ранее ливанские и другие зарубежные СМИ заявляли, что Гон, у который является гражданином Бразилии, Франции и Ливана, вылетел в Ливан на частном самолете через Турцию.
Ливанский телеканал MTV сообщал, что бизнесмен спрятался в футляре для музыкального инструмента. Япония не давала разрешение Гону покидать страну.
Власти Ливана заявили, что не имеют отношения к прибытию предпринимателя в Бейрут из Токио.
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