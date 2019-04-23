Прокуратура Токио требует запретить визиты к находящемуся под арестом Карлосу Гону

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Токийская прокуратура требует запретить визиты к находящемуся под арестом бывшему руководителю франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что следственная группа Токийской прокуратуры направила соответствующее прошение в окружной суд Токио. Прошение было отклонено, однако прокуратура подала апелляцию на это решение суда. По данным агентства, следствие опасается, что Карлос Гон через свою супругу Кэрол, которая навещает его в тюрьме, может передавать инструкции лицам, связанным с его делом.

В понедельник специальная следственная группа Токийской прокуратуры предъявила бывшему руководителю альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону новое, уже четвертое обвинение в присвоении средств концерна Nissan. Как утверждается, до $5 млн могли быть похищены им в результате мошеннической схемы при переводе денег от японской корпорации в Оман в адрес действующей там фирмы по торговле легковыми машинами. Ее президент, по этим сведениям, тесно связан с Гоном и ранее оказывал ему финансовые услуги. Как считает следствие, эти средства затем через цепочку подставных фирм были по меньшей мере частично переправлены в компании, которыми руководит жена и сын Карлоса Гона.