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Прокуратура США ведет уголовное расследование против Трампа

Прокуратура США ведет уголовное расследование против Трампа Американские федеральные прокуроры уведомили бывшего президента США Дональда Трампа, что в его отношении ведется уголовное расследование.
Другие страны
8 июня 2023 г. 04:20
Прокуратура США ведет уголовное расследование против Трампа
Дональд Трамп

Американские федеральные прокуроры уведомили бывшего президента США Дональда Трампа, что в его отношении ведется уголовное расследование.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, экс-главе государства было направлено письмо, в котором его проинформировали о разбирательстве. В начале недели адвокаты Трампа встретились с представителями Министерства юстиции США, которое в стране одновременно выполняет функции Генпрокуратуры.

Специальный прокурор США Джек Смит в настоящий момент проводит расследование по факту ненадлежащего обращения бывшего американского лидера с секретными документами.

По мнению издания, в связи с уведомлением Смит может принять решение о предъявлении Трампу обвинений в рамках уголовного разбирательства.

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