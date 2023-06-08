Прокуратура США ведет уголовное расследование против Трампа

Американские федеральные прокуроры уведомили бывшего президента США Дональда Трампа, что в его отношении ведется уголовное расследование.

Американские федеральные прокуроры уведомили бывшего президента США Дональда Трампа, что в его отношении ведется уголовное расследование.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, экс-главе государства было направлено письмо, в котором его проинформировали о разбирательстве. В начале недели адвокаты Трампа встретились с представителями Министерства юстиции США, которое в стране одновременно выполняет функции Генпрокуратуры.

Специальный прокурор США Джек Смит в настоящий момент проводит расследование по факту ненадлежащего обращения бывшего американского лидера с секретными документами.

По мнению издания, в связи с уведомлением Смит может принять решение о предъявлении Трампу обвинений в рамках уголовного разбирательства.