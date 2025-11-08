Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Прокуратура Польши постановила задержать экс-главу Минюста

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 04:08
    Прокуратура Польши постановила задержать экс-главу Минюста

    Национальная прокуратура Польши приняла решение задержать экс-министра юстиции Збигнева Зёбро по делу о нарушениях в Фонде правосудия.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

    "После получения документации из Сейма прокурор вынес постановление о предъявлении Збигневу З. обвинений в совершении 26 преступлений, а также о его задержании и принудительном доставлении в здание Национальной прокуратуры", - отмечается в заявлении. Задержать политика поручено Агентству внутренней безопасности (польская спецслужба).

    Сам Зёбро в последнее время находился в Будапеште, где, по его словам, участвовал в конференции о нарушении законности в Польше.

    7 ноября Сейм по запросу прокуратуры проголосовал за лишение Зёбро депутатского иммунитета для его уголовного преследования по 26 обвинениям по делу о нарушениях в Фонде правосудия. Политику вменяется среди прочего "создание организованной преступной группы". Отмечается, что из средств Фонда правосудия по решению Зёбро было закуплено израильское шпионское программное обеспечение Pegasus, которое использовалось для прослушивания ряда польских политиков.

    Польша арест экс-глава Минюста
    Polşa Prokurorluğu sabiq ədliyyə nazirinin saxlanılması barədə qərar verib

    Последние новости

    04:08

    Прокуратура Польши постановила задержать экс-главу Минюста

    Другие страны
    03:33
    Фото
    Видео

    В Нью-Йорке продолжается информационная акция, посвященная Дню Победы

    Другие страны
    03:22

    Орбан: Саммит РФ и США в Будапеште состоится, когда для этого будут условия

    Другие страны
    02:53

    США и Венгрия достигли договоренностей по СПГ и атомной энергетике

    Другие страны
    02:15
    Фото

    У здания штаб-квартиры ООН в США проходит информационная акция, посвященная Дню Победы

    Другие страны
    02:06

    В Италии на четыре дня приостановлены консульские услуги Посольства Азербайджана

    Внешняя политика
    01:44

    WP: ЕС хотел бы получить "ясный календарь" вывода ВС США

    Другие страны
    01:05

    Айхан Гаджизаде: Эта победа - символ исторической справедливости

    Внешняя политика
    00:52

    Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Венгрии

    Другие страны
    Лента новостей