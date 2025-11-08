İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Polşa Prokurorluğu sabiq ədliyyə nazirinin saxlanılmasına qərar verib

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2025
    • 04:17
    Polşa Prokurorluğu sabiq ədliyyə nazirinin saxlanılmasına qərar verib

    Polşanın Milli Prokurorluğu keçmiş ədliyyə naziri Zbiqnev Zyobronun Ədalət Fondunda baş vermiş pozuntularla bağlı iş üzrə saxlanılması barədə qərar qəbul edib.

    "Report" yerli KİV-ə istinadla xəbər verir ki, bu barədə qurumun saytında yayımlanan bəyanatda bildirilib.

    "Seymdən sənədlərin alınmasından sonra prokuror Zbiqnev Z.-yə qarşı 26 cinayət törətməkdə ittiham irəli sürülməsi, onun saxlanılması və Milli Prokurorluğun binasına məcburi gətirilməsi barədə qərar çıxarıb", – deyə bəyanatda qeyd olunub. Siyasətçinin saxlanılması Polşanın Daxili Təhlükəsizlik Agentliyinə tapşırılıb.

    Zyobro son zamanlar Budapeştdə olub və öz sözlərinə görə, Polşada qanun pozuntuları ilə bağlı keçirilən konfransda iştirak edib.

    7 noyabrda Seym prokurorluğun müraciəti əsasında Zyobronun deputat toxunulmazlığının ləğv olunması və ona qarşı 26 ittiham üzrə cinayət təqibi aparılması üçün səs verib. Siyasətçiyə digər ittihamlarla yanaşı, "təşkil olunmuş cinayətkar qrup yaratmaq" ittihamı da irəli sürülüb. Qeyd olunub ki, Ədalət Fondunun vəsaitləri hesabına Zyobronun qərarı ilə İsrail istehsalı olan "Pegasus" casus proqram təminatı alınıb və bu proqram bir sıra polşalı siyasətçilərin dinlənilməsi üçün istifadə olunub.

    Polşa Ədliyyə naziri Saxlanılma
    Прокуратура Польши постановила задержать экс-главу Минюста

    Son xəbərlər

    04:49

    Heqset: Təchizat yolları və anbarlar ABŞ-yə mümkün hücumun hədəfi olacaq

    Digər ölkələr
    04:17

    Polşa Prokurorluğu sabiq ədliyyə nazirinin saxlanılmasına qərar verib

    Digər ölkələr
    03:49

    Orban: Budapeştdə Rusiya-ABŞ sammiti bunun üçün şərait uyğun olduqda baş tutacaq

    Digər ölkələr
    03:25
    Foto
    Video

    Nyu-Yorkun "Times" meydanında Zəfər Günü ilə bağlı məlumatlandırma aksiyası keçirilir

    Digər ölkələr
    02:57

    ABŞ və Macarıstan mayeləşdirilmiş təbii qaz və nüvə enerjisi ilə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    02:24

    WP: Aİ ABŞ Silahlı Qüvvələrinin çıxarılması ilə bağlı "aydın təqvim" almaq istəyir

    Digər ölkələr
    02:04
    Foto
    Video

    BMT-nin Baş Qərargahı qarşısında Zəfər Günü ilə bağlı məlumatlandırma aksiyası keçirilir

    Digər ölkələr
    01:47

    Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi dörd gün konsulluq xidmətləri göstərməyəcək

    Xarici siyasət
    01:17

    Tramp Putinlə Macarıstanda görüşünü ləğv etmə səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti