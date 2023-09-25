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Проход судов через Панамский канал сократился из-за засухи

Проход судов через Панамский канал сократился из-за засухи С октября 2022 года по сентябрь 2023 года количество судов, прошедших через Панамский канал, сократилось в годовом выражении на 3,6 процента до 11 663 единиц.
Другие страны
25 сентября 2023 г. 06:22
Проход судов через Панамский канал сократился из-за засухи

С октября 2022 года по сентябрь 2023 года количество судов, прошедших через Панамский канал, сократилось в годовом выражении на 3,6 процента до 11 663 единиц.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Администрацию Панамского канала.

Согласно информации, из-за засушливой погоды и малого количества осадков в последние месяцы уровень воды в канале упал до 13,41 метра.

Среднее число судов, ежедневно проходящих через канал, упало с 38 до 36, а в некоторые дни до 32. Ожидается, что в 2023 году через Панамский канал пройдет 12 527 судов, а к 2024 году эта цифра снизится еще больше.

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