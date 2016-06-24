​Прогноз телекомпаний: Великобритания покинет ЕС по итогам референдума

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/Великобритания покинет ЕС по итогам референдума. С таким прогнозом выступили сразу две крупные британские телекомпании - Би-би-си и Sky News.

"Теперь уже очевидно, что выход из ЕС берет верх. Прогноз - Великобритания покидает Европейский союз с результатом 52% против 48%. Народ высказался и сделал свой выбор", - заявил ведущий специального эфира Би-би-си.

По мнению эксперта, которого цитирует Sky News, итоговый результат, учитывая то, в каком направлении идет подсчет голосов, составит около 52% - за выход из ЕС и 48% - за сохранение членства.