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    ​Прогноз телекомпаний: Великобритания покинет ЕС по итогам референдума

    Народ высказался и сделал свой выбор

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/Великобритания покинет ЕС по итогам референдума. С таким прогнозом выступили сразу две крупные британские телекомпании - Би-би-си и Sky News.

    "Теперь уже очевидно, что выход из ЕС берет верх. Прогноз - Великобритания покидает Европейский союз с результатом 52% против 48%. Народ высказался и сделал свой выбор", - заявил ведущий специального эфира Би-би-си.

    По мнению эксперта, которого цитирует Sky News, итоговый результат, учитывая то, в каком направлении идет подсчет голосов, составит около 52% - за выход из ЕС и 48% - за сохранение членства. 

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