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Природные пожары в американском Колорадо уничтожили почти 1 тыс. домов

Природные пожары в американском Колорадо уничтожили почти 1 тыс. домов Количество домов, уничтоженных природными пожарами в округе Боулдер в штате Колорадо, по уточненным данным, увеличилось с 600 до 991, три человека остаются пропавшими без вести.
Другие страны
2 января 2022 г. 08:21
Природные пожары в американском Колорадо уничтожили почти 1 тыс. домов

Количество домов, уничтоженных природными пожарами в округе Боулдер в штате Колорадо, по уточненным данным, увеличилось с 600 до 991, три человека остаются пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил шериф округа Боулдер Джо Пелле.

"По нашим нынешним оценкам, и я предполагаю, что они близки к окончательным цифрам, в городе Луисвилл были уничтожены 553 дома, еще 45 повреждены. В городе Супериор были уничтожены 332 и 60 повреждены. За пределами эти городов были уничтожены 106 домов и 22 повреждены. Всего уничтожен 991 дом, 127 повреждены", - сказал он.

"Мы также можем подтвердить, что по меньше мере три человека пропали без вести. Поиски продолжаются, но, скорее всего, речь идет о поисках останков", - добавил Пелле.

Ранее власти округа Боулдер сообщали, что в результате природных пожаров пострадавших не было. Однако в субботу они привели уточненные данные.

Природные пожары начались в округе Боулдер в Колорадо в четверг утром, по предварительной версии, из-за короткого замыкания после обрыва линий электропередачи. Из-за сухой травы и ветреной погоды пламя распространялось очень быстро, у некоторых семей было буквально несколько минут, чтобы покинуть свои дома перед тем, как их охватило пламя. Пожар остановил начавшийся в ночь на пятницу снегопад.

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