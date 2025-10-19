Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Принцу Эндрю запретили участие в королевских мероприятиях

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 06:47
    Принцу Эндрю запретили участие в королевских мероприятиях

    Принцу Эндрю будет запрещено принимать участие в любых королевских мероприятиях, включая коронации и государственные церемонии.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Times, такое решение было принято после консультаций короля Великобритании Карла III с принцем Уильямом на фоне продолжающегося скандала, связанного с покойным финансистом Джеффри Эпштейном.

    Букингемский дворец заявил, что Эндрю "больше не будет использовать свой титул герцога Йоркского и другие почести", поскольку продолжающиеся обвинения "отвлекают от работы Его Величества и королевской семьи".

    По словам источника, близкого к дворцу, решение стало попыткой "провести четкую линию" и защитить монархию от репутационных рисков.

    "Была проведена черта, чтобы король и наследник могли двигаться дальше и сосредоточиться на служении стране", - отметил собеседник издания.

    Принц Уильям, как сообщается, считает своего дядю "угрозой" для репутации монархии и намерен полностью отстранить его от участия в публичных и частных мероприятиях королевской семьи. В будущем Эндрю не сможет присутствовать даже на торжественных событиях, включая коронации и государственные приемы.

    принц Эндрю Джеффри Эпштейн
    Şahzadə Endryuya kral tədbirlərində iştirak qadağan edilib

