TƏBİB: За 10 месяцев почти 3000 женщин прошли маммографический скрининг

В шести медицинских территориальных подразделениях, объединяющих 23 медицинских учреждения, подведомственных TƏBİB, за 10 месяцев маммографический скрининг прошли 2 976 женщин.

Как сообщает Report, результаты обследований 2 815 женщин уже проанализированы.

Отмечается, что у 421 женщины выявлена категория BI-RADS 3 (доброкачественные изменения, требующие наблюдения), у 73 женщин - категория BI-RADS 4 (подозрительные изменения, рекомендована биопсия).

По информации ведомства, в настоящее время маммографические обследования продолжаются в Сумгайытском медицинском центре. В связи с высокой численностью женщин в возрасте 40–69 лет планируется проводить скрининг в этом центре до конца года.

С апреля прошлого года в региональных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, проводятся маммографические скрининговые обследования среди женщин в возрасте 40–69 лет с использованием выездных мобильных установок.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, рак молочной железы ежегодно становится причиной смерти более 500 тысяч женщин во всем мире.