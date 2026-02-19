В Гяндже ветер повалил фонарный столб, повреждены два автомобиля

В Гяндже ветер повалил фонарный столб на два автомобиля.

Как сообщает западное бюро Report, в результате нанесен ущерб обоим транспортным средствам и электрохозяйству.

Отметим, что в Гяндже и прилегающих районах наблюдается сильный ветер.