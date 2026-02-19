İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Gəncədə külək işıq dirəyini aşırıb, iki avtomobilə zərər dəyib

    Hadisə
    • 19 fevral, 2026
    • 16:36
    Gəncədə külək işıq dirəyini aşırıb, iki avtomobilə zərər dəyib

    Gəncə şəhərində külək işıq dirəyini iki avtomobilin üzərinə aşırıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə nəticəsində hər iki nəqliyyat vasitəsinə və elektrik təsərrüfatına zərər dəyib.

    Qeyd edək ki, Gəncə şəhərində və ətraf rayonlarda küləkli hava şəraiti müşahidə olunur.

    Gəncə külək İşıq dirəyi avtomobil
    В Гяндже ветер повалил фонарный столб, повреждены два автомобиля

