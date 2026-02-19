Gəncədə külək işıq dirəyini aşırıb, iki avtomobilə zərər dəyib
Hadisə
- 19 fevral, 2026
- 16:36
Gəncə şəhərində külək işıq dirəyini iki avtomobilin üzərinə aşırıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə nəticəsində hər iki nəqliyyat vasitəsinə və elektrik təsərrüfatına zərər dəyib.
Qeyd edək ki, Gəncə şəhərində və ətraf rayonlarda küləkli hava şəraiti müşahidə olunur.
