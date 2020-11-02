Принц Уильям переболел коронавирусом

Герцог Кембриджский принц Уильям перенес вызываемое коронавирусом заболевание в апреле этого года, однако решил не афишировать эту информацию.

Герцог Кембриджский принц Уильям перенес вызываемое коронавирусом заболевание в апреле этого года, однако решил не афишировать эту информацию.

Как передает Report, об этом сообщил таблоид The Sun .

По данным его источников, принц Уильям принял такое решение, так как "не хотел никого волновать".

Отмечается, что герцог был изолирован в семейном доме Анмер-Холл в Норфолке, а его лечением занимались врачи.

Отметим, что 25 марта канцелярия наследника британского престола принца Чарльза сообщила, что его результат теста на коронавирус показал положительный результат. 27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о заражении коронавирусом.

31 октября Великобритания стала девятой страной в мире, преодолевшей отметку в 1 млн инфицированных, после США, Индии, Бразилии, России, Франции, Испании, Аргентины и Колумбии. В общей сложности в стране отмечено 46 717 смертей среди заразившихся, что является самым высоким показателем в Европе.