Принц Уильям переболел коронавирусом

Герцог Кембриджский принц Уильям перенес вызываемое коронавирусом заболевание в апреле этого года, однако решил не афишировать эту информацию.
Как передает Report, об этом сообщил таблоид
По данным его источников, принц Уильям принял такое решение, так как "не хотел никого волновать".
Отмечается, что герцог был изолирован в семейном доме Анмер-Холл в Норфолке, а его лечением занимались врачи.
Отметим, что 25 марта канцелярия наследника британского престола принца Чарльза сообщила, что его результат теста на коронавирус показал положительный результат. 27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о заражении коронавирусом.
31 октября Великобритания стала девятой страной в мире, преодолевшей отметку в 1 млн инфицированных, после США, Индии, Бразилии, России, Франции, Испании, Аргентины и Колумбии. В общей сложности в стране отмечено 46 717 смертей среди заразившихся, что является самым высоким показателем в Европе.