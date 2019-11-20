Владимир Путин: У стран Восточной Европы через несколько лет могут "возникнуть мысли" о выходе из ЕС

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что у стран Восточной Европы через несколько лет могут возникнуть мысли о выходе из Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он высказал на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!".

Он напомнил, что противоречия внутри Евросоюза возникли из-за особенностей распределения налогов таким образом, что значительная часть налоговых средств передовых стран Европы идет на "поддержание штанов тем, кто пока не достиг определенного уровня экономического развития, и это исчисляется десятками миллиардов евро".

"Где-то на рубеже 2028 года некоторые страны Восточной Европы достигнут такого уровня экономического развития, при котором они перестанут являться получателями грантов и разного видов поддержки из европейского бюджета, а должны будут платить так, как это делает Великобритания. И я не уверен, что у них не возникнет таких же мыслей, как у самой Великобритании сегодня (о выходе из ЕС)", - сказал российский лидер.