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Прибывающие в Мекку паломники должны будут пройти карантин

Прибывающие в Мекку паломники должны будут пройти карантин Паломники, пребывающие в Саудовскую Аравию для поклонения святыням ислама в Мекке, должны будут пройти карантин в гостинице, сдать ПЦР-тест и скачать специальное приложение, чтобы выбрать время посещения Заповедной мечети.
Другие страны
7 декабря 2021 г. 09:45
Прибывающие в Мекку паломники должны будут пройти карантин

Паломники, пребывающие в Саудовскую Аравию для поклонения святыням ислама в Мекке, должны будут пройти карантин в гостинице, сдать ПЦР-тест и скачать специальное приложение, чтобы выбрать время посещения Заповедной мечети.

Как передает Report, об этом рассказал в интервью РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Московской области Рушан Аббясов.

"Паломник по прибытии должен пройти трехдневный карантин в гостинице, поэтому нужно снять номер на три дня и заказать трехразовое питание. Через 48 часов возьмут ПЦР-тест, третьи сутки – чтобы получить результат теста. Если он отрицательный – можно совершать паломничество", - сказал Аббясов.

Сейчас, отмечает он, власти королевства не требуют соблюдать социальную дистанцию, например, в Заповедной мечети (где верующие совершают обряд умры) уже убрали разметку, "а вот маску в общественных местах и во время умры носить нужно". Также, по его словам, паломнику предложат скачать специальное приложение, указать в нем паспортные данные, сведения о вакцинации и время прилета.

Ранее Аббясов отметил, что пока регулярных рейсов из России в Саудовскую Аравию нет, но "будут чартеры и рейсы через третьи страны", а обычный десятидневный тур, по его прогнозам, будет стоить от полутора тысяч долларов.

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Версия на английском языке Pilgrims arriving in Mecca now have to go through quarantine

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