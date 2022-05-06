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При взрыве в здании в Мадриде пострадали 17 человек

При взрыве в здании в Мадриде пострадали 17 человек Сильный взрыв произошел в пятницу в жилом здании в одном из центральных районов испанской столицы.
Другие страны
6 мая 2022 г. 17:23
При взрыве в здании в Мадриде пострадали 17 человек

Сильный взрыв произошел в пятницу в жилом здании в одном из центральных районов испанской столицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщила в Twitter городская медицинская служба.

"Взрыв на улице Аяла", - говорится в публикации. По данным газеты El Mundo, причины случившегося пока неизвестны. Инцидент произошел в элитном районе Саламанка. Речь идет о четырехэтажном здании.

Газета El País​​​​​​ передает о том, что в результате случившегося есть пострадавшие.

Как позже уточнила городская служба экстренной помощи, медики "оказали помощь 17" пострадавшим, из которых четверо были доставлены в больницы.

16.37

При взрыве, произошедшем в одном из зданий мадридского района Саламанка, пострадало по меньшей мере шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Служба гражданской обороны.

В настоящее время остается неясной причина инцидента. В испанских СМИ высказываются версии о том, что речь может идти о взрыве бытового газа или бойлера внутри здания.

Рядом с местом происшествия спасательные службы разбили полевой госпиталь на тот случай, если будет обнаружено больше раненых.

Тем временем полиция оцепила район происшествия, а пожарные проводят осмотр здания на предмет выявления других повреждений.

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Версия на английском языке Explosion in Madrid building injures 17 people
Версия на азербайджанском языке İspaniyada binada partlayış olub, 17 nəfər yaralanıb

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