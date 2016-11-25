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    При взрыве в аптеке на северо-востоке Бразилии погибли 10 человек

    Еще 14 местных жителей были ранены

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В результате взрыва в аптеке в населенном пункте Камасари в бразильском штате Баия погибли 10 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    По их информации, еще 14 местных жителей были ранены, многих из них получили серьезные ожоги. Точная причина произошедшего пока не известна, но, предположительно, инцидент мог произойти из-за взрыва бытового газа. Сотрудники правопорядка уже начали расследование произошедшего.

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