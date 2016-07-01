При взрыве на полигоне на востоке Венгрии погибли четыре человека

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ На полигоне для бомбометания на востоке Венгрии произошел взрыв, четыре военных эксперта-подрывника погибли, сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.

Инцидент произошел на полигоне, который находится на территории национального парка Хортобадь. Как сообщает телеканал M1, взрыв произошел, когда эксперты пытались демонтировать взрывное устройство.

По данным местной радиостанции, полигон не использовался с 1990 года. Другие обстоятельства инцидента уточняются.