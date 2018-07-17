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    При взрыве лавы на Гавайях пострадали больше 20 человек - ВИДЕО

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Из-за взрыва лавы на Гавайских островах пострадали 23 человека, cообщает Report со ссылкой на  Associated Press.

    Крупный кусок лавы упал на крышу прогулочного судна, которое везло туристов посмотреть, как раскаленные потоки из вулкана Килауэа впадают в океан.

    У одной пассажирки сломана нога, она в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Госпитализированы еще трое пострадавших; девять человек сами обратились за медицинской помощью с ожогами и царапинами, еще десятерым оказали необходимую помощь, как только судно пристало к берегу.

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