​При взрыве бомбы на севере Афганистана погибли семь человек

Семь мирных жителей погибли, еще шесть получили ранения в результате взрыва придорожной бомбы в округе Хан Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана.

Как передает Report, об этом заявил РИА "Новости" глава округа Хаятулла Амири.

По его словам, инцидент произошел накануне вечером в районе, находящемся под контролем радикального движения "Талибан". Жертвами стали жители провинции Бадахшан, находящейся на северо-востоке страны. В машине, которая взорвалась, находились работники по сбору урожая.

Как добавил глава округа Амири, тела погибших были переданы их родственникам, а раненных госпитализировали. Два человека находятся в критическом состоянии.