При ударе коалиции в Йемене погибли 26 мирных жителей - СМИ

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Принадлежащий йеменским мятежникам-хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил, что 26 человек, среди которых в основном дети, погибли в Йемене в результате удара ВВС арабской коалиции по колонне с беженцами из Ходейды.

По данным СМИ, автомобильная колонна с беженцами была атакована авиацией коалиции в районе населенного пункта Эд-Дурайхими. Согласно источникам "Аль-Масиры", погибли 22 ребенка и 4 женщины.