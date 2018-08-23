При ударе коалиции в Йемене погибли 26 мирных жителей - СМИ

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Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Принадлежащий йеменским мятежникам-хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил, что 26 человек, среди которых в основном дети, погибли в Йемене в результате удара ВВС арабской коалиции по колонне с беженцами из Ходейды.
По данным СМИ, автомобильная колонна с беженцами была атакована авиацией коалиции в районе населенного пункта Эд-Дурайхими. Согласно источникам "Аль-Масиры", погибли 22 ребенка и 4 женщины.
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