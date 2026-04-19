При ударе дрона по автомобилю в Херсоне один человек погиб, двое ранены
Другие страны
- 19 апреля, 2026
- 10:41
Сегодня утром в одном из районов украинского Херсона российский дрон попал в автомобиль.
Как передает Report, об этом говорится в телеграм-канале Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что в результате удара один человек погиб, двое пострадали.
"Несмотря на сложную обстановку с безопасностью, спасатели извлекли тело погибшего водителя", - следует из сообщения.
