При ударе дрона по автомобилю в Херсоне один человек погиб, двое ранены

Сегодня утром в одном из районов украинского Херсона российский дрон попал в автомобиль.

Как передает Report, об этом говорится в телеграм-канале Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в результате удара один человек погиб, двое пострадали.

"Несмотря на сложную обстановку с безопасностью, спасатели извлекли тело погибшего водителя", - следует из сообщения.