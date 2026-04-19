    Digər ölkələr
    • 19 aprel, 2026
    • 10:51
    Xersonda avtomobilə zərbə endirilib, ölən və yaralananlar var

    Bu gün səhər Ukraynanın Xerson şəhərinin rayonlarından birində Rusiya avtomobilə dron zərbəsi endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinin "Telegram" kanalında məlumat paylaşılıb.

    Qeyd olunub ki, zərbə nəticəsində bir nəfər həlak olub, iki nəfər xəsarət alıb.

    "Mürəkkəb təhlükəsizlik vəziyyətinə baxmayaraq, xilasedicilər həlak olan sürücünün meyitini çıxarıblar", - məlumatda bildirilib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Dron hücumu Xerson
    При ударе дрона по автомобилю в Херсоне один человек погиб, двое ранены

