При ударах ВС РФ по Запорожью один человек погиб, 10 ранены
Другие страны
- 05 октября, 2025
- 10:44
В ночь на 5 октября в результате массированной комбинированной атаки на украинское Запорожье один человек погиб и 10 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Увеличивается количество людей, пострадавших в результате атаки на Запорожье. Уже 10 раненых", - написал он в телеграм-канале.
Он уточнил, что среди пострадавших 16-летняя девушка. По его словам, большинство пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Двух пострадавших 60-летнего мужчину и 69-летнюю женщину еще обследуют медики.
