При ударах ВС РФ по Запорожью один человек погиб, 10 ранены

В ночь на 5 октября в результате массированной комбинированной атаки на украинское Запорожье один человек погиб и 10 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Увеличивается количество людей, пострадавших в результате атаки на Запорожье. Уже 10 раненых", - написал он в телеграм-канале.

Он уточнил, что среди пострадавших 16-летняя девушка. По его словам, большинство пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Двух пострадавших 60-летнего мужчину и 69-летнюю женщину еще обследуют медики.