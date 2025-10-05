Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    При ударах ВС РФ по Запорожью один человек погиб, 10 ранены

    • 05 октября, 2025
    • 10:44
    В ночь на 5 октября в результате массированной комбинированной атаки на украинское Запорожье один человек погиб и 10 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

    "Увеличивается количество людей, пострадавших в результате атаки на Запорожье. Уже 10 раненых", - написал он в телеграм-канале.

    Он уточнил, что среди пострадавших 16-летняя девушка. По его словам, большинство пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Двух пострадавших 60-летнего мужчину и 69-летнюю женщину еще обследуют медики.

    Rusiyanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb

