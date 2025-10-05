Rusiyanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb
- 05 oktyabr, 2025
- 11:05
Oktyabrın 6-na keçən gecə Rusiya Zaporojye şəhərinə hava zərbələri endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Zaporojye Vilayəti Hərbi Administrasiyasının rəhbəri İvan Fedorov teleqramda bildirib.
Onun sözlərinə görə, hücum nəticəsində 1 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb.
"Zaporojyeyə qarşı düşmən hücumu nəticəsində tibbi yardıma ehtiyacı olan insanların sayı artıb. Hadisə yerlərində təcili yardım briqadaları işləyir. Yaralılara zəruri tibbi yardım göstərilir", – deyə o əlavə edib.
O əlavə edib ki, yaralananlar arasında 16 yaşlı qız da var.
