    Rusiyanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb

    05 oktyabr, 2025
    11:05
    Rusiyanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb

    Oktyabrın 6-na keçən gecə Rusiya Zaporojye şəhərinə hava zərbələri endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Zaporojye Vilayəti Hərbi Administrasiyasının rəhbəri İvan Fedorov teleqramda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hücum nəticəsində 1 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb.

    "Zaporojyeyə qarşı düşmən hücumu nəticəsində tibbi yardıma ehtiyacı olan insanların sayı artıb. Hadisə yerlərində təcili yardım briqadaları işləyir. Yaralılara zəruri tibbi yardım göstərilir", – deyə o əlavə edib.

    O əlavə edib ki, yaralananlar arasında 16 yaşlı qız da var.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Zaporojye şəhəri
