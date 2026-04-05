При ударах ЦАХАЛ по северу Газы погибли четыре человека

В результате израильских авиаударов по северу сектора Газа погибли четверо палестинцев.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Отмечается, что авиаудар был нанесен по группе людей на улице Яффа вблизи квартала Даррадж в городе Газа, четыре человека погибли, несколько получили ранения.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что удары были нацелены на членов боевой ячейки местной группировки, действовавших вблизи пунктов дислокации израильских войск.

Палестинское движение ХАМАС и Израиль возлагают друг на друга ответственность за нарушения перемирия, согласованного в октябре 2025 года и остановившего двухлетнюю полномасштабную войну. По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате израильских атак с момента заключения соглашения о прекращении огня погибли не менее 700 человек. Израиль утверждает, что за тот же период боевики в Газе убили четырех военнослужащих ЦАХАЛ.