    При ударах ЦАХАЛ по северу Газы погибли четыре человека

    В результате израильских авиаударов по северу сектора Газа погибли четверо палестинцев.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные органы здравоохранения.

    Отмечается, что авиаудар был нанесен по группе людей на улице Яффа вблизи квартала Даррадж в городе Газа, четыре человека погибли, несколько получили ранения.

    В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что удары были нацелены на членов боевой ячейки местной группировки, действовавших вблизи пунктов дислокации израильских войск.

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль возлагают друг на друга ответственность за нарушения перемирия, согласованного в октябре 2025 года и остановившего двухлетнюю полномасштабную войну. По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате израильских атак с момента заключения соглашения о прекращении огня погибли не менее 700 человек. Израиль утверждает, что за тот же период боевики в Газе убили четырех военнослужащих ЦАХАЛ.

    İsrailin zərbələri nəticəsində Qəzzanın şimalında dörd nəfər həlak olub
    Four Palestinians killed in IDF airstrikes on northern Gaza

    Последние новости

    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    18:46

    В Азербайджане обновлена единая классификация бюджета

    Милли Меджлис
    Лента новостей