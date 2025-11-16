При стрельбе в Нью-Джерси погибли двое, пострадали три человека
Другие страны
- 16 ноября, 2025
- 09:35
Два человека, включая ребенка, погибли, еще трое получили ранения в результате стрельбы в Южном округе Ньюарка, штат Нью-Джерси.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, правоохранители обнаружили на месте происшествия до 20 гильз.
Пострадавшие были доставлены в университетскую больницу, где медики констатировали смерть 10-летнего мальчика и 21-летней девушки. Состояние 11-летнего мальчика, 19-летнего парня и 60-летнего мужчины оценивается как стабильное.
Полиция ведет расследование, сообщений о причинах стрельбы и задержании подозреваемого не поступало.
