При стрельбе в Нью-Джерси погибли двое, пострадали три человека

Два человека, включая ребенка, погибли, еще трое получили ранения в результате стрельбы в Южном округе Ньюарка, штат Нью-Джерси.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, правоохранители обнаружили на месте происшествия до 20 гильз.

Пострадавшие были доставлены в университетскую больницу, где медики констатировали смерть 10-летнего мальчика и 21-летней девушки. Состояние 11-летнего мальчика, 19-летнего парня и 60-летнего мужчины оценивается как стабильное.

Полиция ведет расследование, сообщений о причинах стрельбы и задержании подозреваемого не поступало.