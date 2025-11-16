İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    ABŞ-də atışma olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2025
    • 09:43
    ABŞ-də atışma olub, ölən və xəsarət alanlar var

    ABŞ-nin Nyu-Cersi ştatının Nyuark şəhərinin Cənub dairəsndə baş verən atışmada biri uşaq daxil olmaqla iki nəfər ölüb, daha üç nəfər yaralanıb.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerində 20-yə qədər giliz aşkar ediblər. Zərərçəkənlər universitetin xəstəxanasına çatıdırılıblar. Həkimlər 10 yaşlı oğlanın və 21 yaşlı qızın ölümünü qeydə alıb.

    Xəsarət alan 11 yaşlı uşağın (oğlan), 19 yaşlı oğlanın və 60 yaşlı kişinin vəziyyəti sabitdir.

    Polis araşdırma aparır, hadisənin başvermə səbəbi məlum deyil, heç bir şübhəli həbs olunmayıb.

    ABŞ Atışma Nyu-Cersi ştatı
    При стрельбе в Нью-Джерси погибли двое, пострадали три человека

    Son xəbərlər

    10:30

    Nazir müavini: "Azərbaycan əsrlərdir körpülər ölkəsidir, indi isə rəqəmsal körpü yaradırıq"

    İKT
    10:30

    Tokayev: Azərbaycan regionalarası əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır

    Xarici siyasət
    10:26

    Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    10:20

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha üç oyunu keçiriləcək

    Komanda
    10:19

    Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşləri formatına tamhüquqlu iştirakçı kimi qoşulub

    Xarici siyasət
    10:09
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Daşkənddəki Konqres Mərkəzinə gəlib

    Xarici siyasət
    10:02

    Bir sıra ərazilərə yağış, Murovdağ yüksəkliyinə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    09:53

    DÇ-2026: Avropa zonası üçün seçmə mərhələdə daha 8 oyun baş tutacaq

    Futbol
    09:43

    ABŞ-də atışma olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti