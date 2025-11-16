ABŞ-də atışma olub, ölən və xəsarət alanlar var
Digər ölkələr
- 16 noyabr, 2025
- 09:43
ABŞ-nin Nyu-Cersi ştatının Nyuark şəhərinin Cənub dairəsndə baş verən atışmada biri uşaq daxil olmaqla iki nəfər ölüb, daha üç nəfər yaralanıb.
Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerində 20-yə qədər giliz aşkar ediblər. Zərərçəkənlər universitetin xəstəxanasına çatıdırılıblar. Həkimlər 10 yaşlı oğlanın və 21 yaşlı qızın ölümünü qeydə alıb.
Xəsarət alan 11 yaşlı uşağın (oğlan), 19 yaşlı oğlanın və 60 yaşlı kişinin vəziyyəti sabitdir.
Polis araşdırma aparır, hadisənin başvermə səbəbi məlum deyil, heç bir şübhəli həbs olunmayıb.
