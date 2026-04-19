При стрельбе в Луизиане погибли не менее восьми детей

По меньшей мере восемь несовершеннолетних были убиты, еще двое получили ранения при стрельбе в Шривпорте, штат Луизиана.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.

Согласно информации, вооруженный мужчина открыл огонь в нескольких жилых домах на трех разных участках, в результате инцидента погибли восемь детей в возрасте от одного до примерно 14 лет, некоторые из них состояли в родстве с нападавшим.

После стрельбы подозреваемый угнал автомобиль и попытался скрыться. Полиция начала преследование, которое завершилось в Боссье-Сити. Там правоохранители открыли огонь по мужчине, в результате чего он скончался.

К расследованию подключены детективы штата, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.