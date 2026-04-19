İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları

    ABŞ-nin Luiziana ştatında atışmada azı səkkiz uşaq ölüb, yaralananlar var

    Digər ölkələr
    19 aprel, 2026
    21:12
    ABŞ-nin Luiziana ştatında atışmada azı səkkiz uşaq ölüb, yaralananlar var

    ABŞ-nin Luiziana ştatının Şrivport şəhərində baş verən atışmada azı səkkiz azyaşlı həlak olub, daha iki nəfər yaralanıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "ABC News" yerli polisə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, silahlı şəxs üç fərqli yerdə bir neçə yaşayış evinə atəş açaraq, bir yaşdan təxminən 14 yaşa qədər səkkiz uşaq və yeniyetməni öldürüb. Onlardan bəziləri silahlı şəxslə qohum olub.

    Atışmadan sonra şübhəli avtomobili oğurlayıb və gizlənməyə cəhd edib. Polis Bossye-Siti şəhərində başa çatan təqibə başlayıb və orada hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları kişiyə atəş açaraq onu öldürüblər.

    Ştatın detektivləri istintaqa cəlb olunub, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisənin başvermə səbəbini və şəraitini müəyyən etməyə çalışır.

    При стрельбе в Луизиане погибли не менее восьми детей

    Son xəbərlər

    Digər ölkələr
    Fərdi
    Futbol
    Digər ölkələr
    Foto

    Fərdi
    Digər ölkələr
    Futbol
    Region
    Video

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti