При стрельбе у стоянки яхт в США погибли три человека
Другие страны
- 28 сентября, 2025
- 08:24
Три человека погибли, еще восемь пострадали в результате стрельбы в американском городе Саутпорт (штат Северная Каролина).
Как передает Report, об этом сообщил телеканал WECT.
По его данным, инцидент произошел в субботу около 22:00 по местному времени (6:00 по бакинскому времени в воскресенье) на стоянке яхт в городе.
Информация о причине произошедшего не приводится.
В настоящее время правоохранители проводят допрос подозреваемого.
