При стрельбе у стоянки яхт в США погибли три человека

Три человека погибли, еще восемь пострадали в результате стрельбы в американском городе Саутпорт (штат Северная Каролина).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал WECT.

По его данным, инцидент произошел в субботу около 22:00 по местному времени (6:00 по бакинскому времени в воскресенье) на стоянке яхт в городе.

Информация о причине произошедшего не приводится.

В настоящее время правоохранители проводят допрос подозреваемого.