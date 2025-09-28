Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    При стрельбе у стоянки яхт в США погибли три человека

    Другие страны
    • 28 сентября, 2025
    • 08:24
    При стрельбе у стоянки яхт в США погибли три человека

    Три человека погибли, еще восемь пострадали в результате стрельбы в американском городе Саутпорт (штат Северная Каролина).

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал WECT.

    По его данным, инцидент произошел в субботу около 22:00 по местному времени (6:00 по бакинскому времени в воскресенье) на стоянке яхт в городе.

    Информация о причине произошедшего не приводится.

    В настоящее время правоохранители проводят допрос подозреваемого.

