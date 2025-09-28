ABŞ-də atışmada 3 nəfər ölüb, xəsarət alanlar var
28 sentyabr, 2025
08:51
ABŞ-nin Şimali Karolina ştatının Sautport şəhərində atışma nəticəsində 3 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə WECT telekanalı məlumat yayıb.
Məlumata görə, insident şənbə günü yerli vaxtla saat 22:00 radələrində (Bakı vaxtı ilə bazar günü saat 06:00) şəhərdəki yaxta dayanacağında baş verib.
Hadisənin səbəbi ilə bağlı heç bir məlumat verilmir.
Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları atışmanı törətməkdə şübhəli bilinən şəxsi dindirir.
