    ABŞ-də atışmada 3 nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2025
    • 08:51
    ABŞ-nin Şimali Karolina ştatının Sautport şəhərində atışma nəticəsində 3 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə WECT telekanalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, insident şənbə günü yerli vaxtla saat 22:00 radələrində (Bakı vaxtı ilə bazar günü saat 06:00) şəhərdəki yaxta dayanacağında baş verib.

    Hadisənin səbəbi ilə bağlı heç bir məlumat verilmir.

    Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları atışmanı törətməkdə şübhəli bilinən şəxsi dindirir.

    ABŞ Atışma Ölən və xəsarət alanlar
    При стрельбе у стоянки яхт в США погибли три человека

