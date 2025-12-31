İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 31 dekabr, 2025
    • 22:53
    Sumqayıtda metal tullantılarının qəbulu sahəsində yanğın olub

    Sumqayıt şəhəri, Azərbaycan prospektində yanğın baş verib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib.

    Əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Sumqayıt şəhər Yanğından Mühafizə İdarəsinin qüvvələri cəlb olunub.

    Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində metal və digər istehsalat tullantılarının qəbulu sahəsində baş vermiş yanğın genişlənməsinə, o cümlədən ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub.

