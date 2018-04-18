При столкновениях в Мексике погибли 16 человек

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В столкновении силовиков и предполагаемых преступников в мексиканском штате Герреро погибли 16 человек.

Как передает Report со ссылкой на El Universal, шестеро полицейских погибли в населённом пункте Вальеситос де Сарагоса при нападении их конвой.

Сообщается, что ещё один инцидент произошёл в городе Коакоюл, где столкнулись вооружённые гражданские лица и правоохранители, в столкновении погибли 10 предполагаемых преступников.