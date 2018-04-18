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    При столкновениях в Мексике погибли 16 человек

    Шестеро полицейских погибли в населённом пункте Вальеситос де Сарагоса при нападении их конвой

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В столкновении силовиков и предполагаемых преступников в мексиканском штате Герреро погибли 16 человек.

    Как передает Report со ссылкой на El Universal, шестеро полицейских погибли в населённом пункте Вальеситос де Сарагоса при нападении их конвой.

    Сообщается, что ещё один инцидент произошёл в городе Коакоюл, где столкнулись вооружённые гражданские лица и правоохранители, в столкновении погибли 10 предполагаемых преступников.

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