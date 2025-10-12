Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    При столкновениях с Афганистаном погибли 23 пакистанских военных, 29 пострадали

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 15:57
    При нападении афганских боевиков на пограничные позиции Пакистана погибли 23 военнослужащих пакистанской армии, 29 ранены.

    Как передает Report со ссылкой на Daily Pakistan, об этом сообщило Министерство обороны Пакистана в воскресенье.

    В ведомстве отметили, что афганская сторона при отражении атак потеряла более 200 человек. Кроме того, по данным Минобороны, Пакистан установил временный контроль над 21 постом.

    Напомним, что 11 октября афганские талибы атаковали пакистанские позиции вдоль государственной границы.

    Пакистан Афганистан пограничные столкновения
    Əfqanıstanla toqquşmada Pakistanın 23 hərbçisi həlak olub, 29 nəfər yaralanıb
    23 Pakistani soldiers killed, 29 injured in clash with Afghan militants

