При столкновениях с Афганистаном погибли 23 пакистанских военных, 29 пострадали
Другие страны
- 12 октября, 2025
- 15:57
При нападении афганских боевиков на пограничные позиции Пакистана погибли 23 военнослужащих пакистанской армии, 29 ранены.
Как передает Report со ссылкой на Daily Pakistan, об этом сообщило Министерство обороны Пакистана в воскресенье.
В ведомстве отметили, что афганская сторона при отражении атак потеряла более 200 человек. Кроме того, по данным Минобороны, Пакистан установил временный контроль над 21 постом.
Напомним, что 11 октября афганские талибы атаковали пакистанские позиции вдоль государственной границы.
