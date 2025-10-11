Daily Pakistan: Афганские силы атаковали пакистанскую границу на разных участках
Другие страны
- 11 октября, 2025
- 22:19
Афганские силы атаковали пакистанские пограничные позиции на нескольких участках.
Как передает Report, об этом сообщает Daily Pakistan со ссылкой на источники в силовых структурах.
Согласно информации, афганские силы открыли неспровоцированный огонь "в 5-6 участках государственной границы".
"Силы безопасности дали решительный и эффективный ответ, вынудив нападавших отступить. Афганская сторона отступила, оставив тела погибших", - отмечает издание.
По его данным, столкновения произошли в округе Куррам провинции Хайбер-Пахтунхва. В ответ пакистанские силы уничтожили два афганских контрольно-пропускных пункта, есть сведения о гибели пяти афганских военнослужащих.
Последние новости
22:53
Премьер Франции Лекорню не исключил повторной отставкиДругие страны
22:35
Трамп поручил Пентагону выплатить жалование военным, несмотря на шатдаунДругие страны
22:19
Daily Pakistan: Афганские силы атаковали пакистанскую границу на разных участкахДругие страны
22:08
Макрон посетит Египет в знак поддержки соглашения по ГазеДругие страны
21:47
СМИ: Президент Мадагаскара покинул столицу на фоне протестовДругие страны
21:42
В Товузе трех детей госпитализировали с симптомами пищевого отравленияЗдоровье
21:35
В Мексике число погибших из-за наводнений достигло 37 - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:34
СМИ: В ХАМАС исключили разоружение в рамках плана Трампа по ГазеДругие страны
21:21