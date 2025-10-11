Daily Pakistan: Афганские силы атаковали пакистанскую границу на разных участках

Афганские силы атаковали пакистанские пограничные позиции на нескольких участках.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Pakistan со ссылкой на источники в силовых структурах.

Согласно информации, афганские силы открыли неспровоцированный огонь "в 5-6 участках государственной границы".

"Силы безопасности дали решительный и эффективный ответ, вынудив нападавших отступить. Афганская сторона отступила, оставив тела погибших", - отмечает издание.

По его данным, столкновения произошли в округе Куррам провинции Хайбер-Пахтунхва. В ответ пакистанские силы уничтожили два афганских контрольно-пропускных пункта, есть сведения о гибели пяти афганских военнослужащих.