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    ​При столкновении враждующих группировок в Мексике погибли 13 человек

    Жертвами стали пять женщин и восемь мужчин

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Власти мексиканского штата Синалоа сообщили, что 13 человек погибли при столкновении враждующих группировок недалеко от границы с соседним штатом.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, по данным местной прокуратуры, на месте происшествия рядом с шоссе были выпущены порядка 400 пуль.

    Жертвами стали пять женщин и восемь мужчин, они не были вооружены.

    Отмечается, что двое свидетелей перестрелки выжили, также арестованы двое подозреваемых. 

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