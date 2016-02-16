​При столкновении враждующих группировок в Мексике погибли 13 человек

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Власти мексиканского штата Синалоа сообщили, что 13 человек погибли при столкновении враждующих группировок недалеко от границы с соседним штатом.
Как передает Report со ссылкой на Associated Press, по данным местной прокуратуры, на месте происшествия рядом с шоссе были выпущены порядка 400 пуль.
Жертвами стали пять женщин и восемь мужчин, они не были вооружены.
Отмечается, что двое свидетелей перестрелки выжили, также арестованы двое подозреваемых.
News DepartmentАвтор новости
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