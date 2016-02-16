​При столкновении враждующих группировок в Мексике погибли 13 человек

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Власти мексиканского штата Синалоа сообщили, что 13 человек погибли при столкновении враждующих группировок недалеко от границы с соседним штатом.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, по данным местной прокуратуры, на месте происшествия рядом с шоссе были выпущены порядка 400 пуль.

Жертвами стали пять женщин и восемь мужчин, они не были вооружены.

Отмечается, что двое свидетелей перестрелки выжили, также арестованы двое подозреваемых.