При столкновении судов у берегов Китая два человека пропали без вести
26 октября, 2025
- 12:49
Два человека пропали без вести при столкновении сухогруза и контейнеровоза у побережья провинции Гуандун на юге Китая.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.
По его сведениям, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в устье реки Чжуцзян. В результате сухогруз затонул, а двух из 15 членов его экипажа не удалось обнаружить. Власти организовали поисково-спасательные работы.
В зоне, где затонуло судно, временно ограничено судоходство. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.
