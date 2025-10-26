При столкновении судов у берегов Китая два человека пропали без вести

Два человека пропали без вести при столкновении сухогруза и контейнеровоза у побережья провинции Гуандун на юге Китая.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в устье реки Чжуцзян. В результате сухогруз затонул, а двух из 15 членов его экипажа не удалось обнаружить. Власти организовали поисково-спасательные работы.

В зоне, где затонуло судно, временно ограничено судоходство. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.