При столкновении судов у берегов Китая два человека пропали без вести

    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 12:49
    Два человека пропали без вести при столкновении сухогруза и контейнеровоза у побережья провинции Гуандун на юге Китая.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

    По его сведениям, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в устье реки Чжуцзян. В результате сухогруз затонул, а двух из 15 членов его экипажа не удалось обнаружить. Власти организовали поисково-спасательные работы.

    В зоне, где затонуло судно, временно ограничено судоходство. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.

