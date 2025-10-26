İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Çin sahillərində gəmilərin toqquşması nəticəsində iki nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    • 26 oktyabr, 2025
    • 14:38
    Çin sahillərində gəmilərin toqquşması nəticəsində iki nəfər itkin düşüb

    Çinin cənubundakı Quandun əyalətinin sahillərində yük və konteyner gəmilərinin toqquşması nəticəsində iki nəfər itkin düşüb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisə şənbədən bazar gününə keçən gecə Çjuçzyan çayının mənsəbində baş verib. Nəticədə yük gəmisi batıb və 15 heyət üzvündən ikisi itkin düşüb. Hakimiyyət orqanları axtarış-xilasetmə əməliyyatına başlayıb.

    Hadisənin səbəbi araşdırılır.

    Çin gəmi itkin
    При столкновении судов у берегов Китая два человека пропали без вести

    Son xəbərlər

    14:42

    Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı rəqibləri müəyyənləşib

    Komanda
    14:42

    Saray qəsəbəsində avtomobil yeniyetmələri vurub, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    14:38

    Çin sahillərində gəmilərin toqquşması nəticəsində iki nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    14:36
    Foto

    Azərbaycanın yeniyetmə sablyaçıları Gürcüstanda 4 medal qazanıblar

    Fərdi
    14:25
    Foto

    Zərdabda ağır yol qəzası baş verib, ölən var

    Hadisə
    14:09
    Foto

    Salyanda yol qəzasında xəsarət alan beş nəfərin səhhəti məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:07

    Musiqi, incəsənət, rəssamlıq, muğam və digər sahələrdə işə qəbul üzrə test imtahanı keçirilib

    Elm və təhsil
    14:05

    Sumqayıtda avtomobil divara çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    13:58

    Tramp: Yaponiya və Cənubi Koreya ilə ticarət müqavilələri bağlamağa yaxınıq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti