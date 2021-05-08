При сходе лавины во французских Альпах погибли 8 человек - ОБНОВЛЕНО

Лавина накрыла две группы туристов

По меньшей мере семь человек погибли в субботу в результате схода двух лавин в департаменте Савойя на востоке Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привели в префектуре Савойи.

Ранее сообщалось о четырех жертвах стихийного бедствия. Согласно уточненной информации французских властей, первый сход лавины произошел утром недалеко от коммуны Валлуар. Как отметили в префектуре, снежная масса накрыла две группы туристов в возрасте от 42 до 76 лет. Спастись удалось только одной туристке, которую спасатели смогли быстро обнаружить. Четыре человека, которых накрыла снежная масса, погибли.

Второй сход лавины произошел в том же департаменте на территории горного массива Вануаз в субботу днем. По данным префектуры, в этом районе в результате стихийного бедствия погибли три человека.

В пятницу власти департамента предупредили жителей и туристов о высоком риске схода лавин в эти выходные в Савойе. В начале недели в результате схода лавин в Изере и Верхних Альпах погибли пять человек.

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Четыре человека погибли при сходе лавины во французском департаменте Савойя.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные власти.

Лавина сошла в Котских Альпах в районе перевала Галибье близ коммуны Валлуар. К месту инцидента прибыли служащие высокогорной жандармерии, два вертолета и специально обученные собаки.

По данным префектуры, лавина накрыла две группы туристов.

"По предварительным подсчетам, скончались четверо, ведутся поиски, чтобы убедиться, что никого больше нет под снегом", - говорится в заявлении префектуры в Twitter.