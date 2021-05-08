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При сходе лавины во французских Альпах погибли 8 человек - ОБНОВЛЕНО

При сходе лавины во французских Альпах погибли 8 человек - ОБНОВЛЕНО Лавина накрыла две группы туристов
Другие страны
8 мая 2021 г. 17:38
При сходе лавины во французских Альпах погибли 8 человек - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере семь человек погибли в субботу в результате схода двух лавин в департаменте Савойя на востоке Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привели в префектуре Савойи.

Ранее сообщалось о четырех жертвах стихийного бедствия. Согласно уточненной информации французских властей, первый сход лавины произошел утром недалеко от коммуны Валлуар. Как отметили в префектуре, снежная масса накрыла две группы туристов в возрасте от 42 до 76 лет. Спастись удалось только одной туристке, которую спасатели смогли быстро обнаружить. Четыре человека, которых накрыла снежная масса, погибли.

Второй сход лавины произошел в том же департаменте на территории горного массива Вануаз в субботу днем. По данным префектуры, в этом районе в результате стихийного бедствия погибли три человека.

В пятницу власти департамента предупредили жителей и туристов о высоком риске схода лавин в эти выходные в Савойе. В начале недели в результате схода лавин в Изере и Верхних Альпах погибли пять человек.

17.38

Четыре человека погибли при сходе лавины во французском департаменте Савойя.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные власти.

Лавина сошла в Котских Альпах в районе перевала Галибье близ коммуны Валлуар. К месту инцидента прибыли служащие высокогорной жандармерии, два вертолета и специально обученные собаки.

По данным префектуры, лавина накрыла две группы туристов.

"По предварительным подсчетам, скончались четверо, ведутся поиски, чтобы убедиться, что никого больше нет под снегом", - говорится в заявлении префектуры в Twitter.

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Версия на азербайджанском языке Fransada qar uçqunu nəticəsində ölənlər var
Версия на английском языке Four die in avalanche in French Alps

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