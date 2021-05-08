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При сходе лавины во французских Альпах погибли четыре человека

При сходе лавины во французских Альпах погибли четыре человека Лавина накрыла две группы туристов
Другие страны
8 мая 2021 г. 17:38
При сходе лавины во французских Альпах погибли четыре человека

Четыре человека погибли при сходе лавины во французском департаменте Савойя.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные власти.

Лавина сошла в Котских Альпах в районе перевала Галибье близ коммуны Валлуар. К месту инцидента прибыли служащие высокогорной жандармерии, два вертолета и специально обученные собаки.

По данным префектуры, лавина накрыла две группы туристов.

"По предварительным подсчетам, скончались четверо, ведутся поиски, чтобы убедиться, что никого больше нет под снегом", - говорится в заявлении префектуры в Twitter.

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