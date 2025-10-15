Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    При пожаре на нефтяном танкере в Индонезии погибли десять человек

    • 15 октября, 2025
    • 12:56
    По меньшей мере 10 человек погибли, еще 18 получили ранения при пожаре на нефтяном танкере в индонезийской провинции Риау.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Пожар вспыхнул на нефтяном танкере MT Federal II, находящемся на судоремонтном заводе в городе Батам.

    Начальник местной полиции Заенал Арифин сообщил, что все пострадавшие являются рабочими, которые занимались ремонтом судна.

    "Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии", - сказал он.

    Арифин отметил, что пока нет информации о том, кому принадлежит судно.

    Причина возгорания в настоящее время расследуется. Полиция также подтвердила, что танкер в момент инцидента не перевозил нефть.

