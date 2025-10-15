При пожаре на нефтяном танкере в Индонезии погибли десять человек
Другие страны
- 15 октября, 2025
- 12:56
По меньшей мере 10 человек погибли, еще 18 получили ранения при пожаре на нефтяном танкере в индонезийской провинции Риау.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.
Пожар вспыхнул на нефтяном танкере MT Federal II, находящемся на судоремонтном заводе в городе Батам.
Начальник местной полиции Заенал Арифин сообщил, что все пострадавшие являются рабочими, которые занимались ремонтом судна.
"Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии", - сказал он.
Арифин отметил, что пока нет информации о том, кому принадлежит судно.
Причина возгорания в настоящее время расследуется. Полиция также подтвердила, что танкер в момент инцидента не перевозил нефть.
Последние новости
13:10
Британский эксперт: Шуша умнее некоторых европейских городовИнфраструктура
13:09
"Азеришыг": В Карабахе все жилые дома полностью обеспечены электроэнергиейЭнергетика
13:06
Сийярто: Россия в 2025г поставит в Венгрию 5-5,5 млн тонн нефтиДругие страны
13:04
Президент: Опыт Азербайджана в градостроительстве вызывает интерес международного сообществаИнфраструктура
13:03
Фото
Азербайджаноязычные школы Грузии получили новые учебникиВ регионе
13:02
Анар Гулиев: В генплане Баку до 2040 года предусмотрено полицентрическое развитиеИнфраструктура
13:00
Ильхам Алиев: Общее планирование Карабаха и Восточного Зангезура завершеноИнфраструктура
12:57
Президент: Работы в Карабахе и Восточном Зангезуре отражают стратегическое видение государстваИнфраструктура
12:56