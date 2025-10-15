İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    • 15 oktyabr, 2025
    • 13:59
    İndoneziyada yanğın nəticəsində 10 nəfər ölüb

    İndoneziyanın Riau əyalətində neft tankerində baş verən yanğın nəticəsində azı 10 nəfər həlak olub, 18 nəfər yaralanıb.

    Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Yanğın Batam şəhərindəki gəmi təmiri zavodunda olan MT Federal II neft tankerində baş verib.

    Yerli polis rəisi Zayenal Arifin bildirib ki, zərərçəkənlər gəminin təmiri ilə məşğul olan fəhlələrdir: "Onlardan bəzilərinin vəziyyəti ağırdır".

    Yanğının səbəbi hazırda araşdırılır.

