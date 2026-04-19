При подрыве на мине в Ливане погибли двое израильских военных, еще 12 пострадали

При подрыве на взрывном устройстве в Ливане погибли двое израильских военных, еще 12 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что в результате первого инцидента в пятницу погиб израильский резервист Барак Калфон, еще трое военных пострадали.

Второй случай зафиксирован в воскресенье в зоне боевых действий. При подрыве инженерной машины погиб сержант Лидор Порат, еще девять военнослужащих получили ранения.

Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы. Взрывные устройства сработали автоматически и не были приведены в действие дистанционно, уточнили в ЦАХАЛ.