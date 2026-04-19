İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Livanda minanın partlaması nəticəsində iki İsrail hərbçisi həlak olub, 12-si xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    19 aprel, 2026
    13:55
    Livanda minanın partlaması nəticəsində iki İsrail hərbçisi həlak olub, 12-si xəsarət alıb

    Livanda partlayıcı qurğunun partlaması nəticəsində iki İsrail hərbçisi həlak olub, 12-si xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin (İMQ) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, cümə günü baş verən ilk insident nəticəsində Barak Kalfon həlak olub, üç hərbçi xəsarət alıb.

    İkinci hadisə bazar günü döyüş əməliyyatları zonasında qeydə alınıb. Mühəndis maşınının partlaması nəticəsində çavuş Lidor Porat həlak olub, doqquz hərbi qulluqçu yaralanıb.

    Qeyd olunub ki, bütün xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Partlayıcı qurğular avtomatik işə düşüb və məsafədən hərəkətə gətirilməyib.

    Mina hadisəsi İsrailin Livana hücumu İsrail Müdafiə Ordusu
    При подрыве на мине в Ливане погибли двое израильских военных, еще 12 пострадали

