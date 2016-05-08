​При оползне в Руанде погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе дети

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Жертвами оползня, вызванного проливными дождями на севере Руанды, стали не менее 20 человек, среди которых много детей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителя министерства по чрезвычайным ситуациям.

"На данный момент мы насчитали по меньшей мере 20 погибших в результате оползня, который обрушился на дома в округе Гакенке", — цитирует заявление чиновника агентство.

Представитель ведомства не уточнил, сколько детей погибли. По его словам, спасателям удалось обнаружить несколько выживших.

Сейчас в стране сезон дождей. Ливни приводят к оползням, в результате которых зачастую разрушаются постройки, расположенные на склонах холмов и в долинах.