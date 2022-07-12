При испытании ракеты компании SpaceX произошел пожар

Ракета-носитель, разработанная компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX для пуска космического корабля Starship, загорелась на стартовой площадке при начале испытаний.

Ракета-носитель, разработанная компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX для пуска космического корабля Starship, загорелась на стартовой площадке при начале испытаний.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС.

Испытания прототипа ракеты-носителя Super Heavy проходили в понедельник по местному времени в американском штате Техас. Видеозапись с сильным взрывом и последующим пожаром опубликовал в Twitter главный редактор сайта NASASpaceFlight.com Крис Берджин.

Маск отреагировал на это и отметил, что все пошло "не так уж хорошо", а его команда "оценивает ущерб".

"В данном случае проблема произошла при тесте запуска двигателя с вращением (у [двигателя] Raptor сложная последовательность запуска). В будущем мы не будем проводить тестовый запуск с использованием 33 двигателей одновременно", - написал Маск в Twitter.

В свою очередь Берджин отметил, что огонь вскоре после взрыва удалось, по всей видимости, потушить, хотя на месте площадки все еще можно видеть дым.